كارت الخبز المدعم.. «التموين» تعيد دراسته لتحقيق هامش ربح للمخابز وسعر مخفض

تعيد وزارة التموين والتجارة الداخلية، دراسة تطبيق منظومة كارت الخبز المدعم والمقرر توفيره للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين ممن يضطرون لشراء الخبز الحر من المخابز السياحية لعدم تمكنهم من شراء العيش البلدي المدعم المخصص فقط لأصحاب البطاقات التموينية بحصة محددة.

سعر كارت الخبز لغير حاملي البطاقات

ومن المقرر أن يكون سعر كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية، وفقا لآخر تصريحات صحفية من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسعر تكلفة الإنتاج الفعلي للرغيف.

وتجري وزارة التموين حاليا تدقيق وتأمين للبيانات الخاصة بالتكلفة الإجمالية لإنتاج رغيف العيش بمواصفات رغيف العيش البلدي في الوزن والقطر، والمخابز السياحية والمواطنين المستحقين لرغيف ضمن مراحل دراسة تطبيق المنظومة الجديدة للخبز.

تكلفة رغيف العيش البلدي

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف العيش البلدي للمواطنين خارج بطاقة التموين لن يتخطى 1 جنيه، استنادا إلى أن التكلفة الفعلية لرغيف العيش البلدي الذي تمنحه وزارة التموين للأسر أصحاب البطاقات التموينية تبلغ 90 قرشا وتدعمه الدولة للمواطن بسعر 5 قروش فقط على البطاقة التموينية.

منظومة دعم رغيف العيش

تدعم الدولة رغيف العيش لعدد 71 مليون مواطن بقيمة 92 مليار جنيه من بين 127 مليار جنيه موازنة دعم التموين، إذ تنتج وزارة التموين عدد 270 مليون رغيف يوميا من أجل صرف حصة الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية ويحصل كل فرد منهم على 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

ارتفاع سعر رغيف العيش البلدي

ونفت الحكومة ووزارة التموين ما يتردد من شائعات عن زيادة سعر رغيف العيش البلدي عن 5 قروش، خاصة بعد تحريك أسعار السولار والذي تعمل به المخابز البلدية، إذ أكدت وزارة التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك السولار بقيمة جنيه في اللتر.

خطوات الحصول على كارت العيش الجديد

ومن المقرر إتاحة كارت العيش الجديد من خلال مكاتب البريد، وفقا لاتفاق مسبق بين وزارتي التموين والاتصالات، حيث سيكون كارت العيش الجديد عبارة عن كارت مسبق الدفع يتم شحنه بالرصيد المالي المناسب للمواطن، ثم يُصرف به العيش كما هو المعمول في كروت شحن الكهرباء بنظام مسبق الدفع، فضلا عن أن ثمن الحصول على الكارت سيكون مبلغا رمزيا بحوالي 30 جنيهًا رسوم استخراج الكارت تُدفع للمرة الأولى فقط، إذ سيكون كارت العيش الجديد بديلًا عن بطاقة التموين للمواطنين غير الحاملين لبطاقات الدعم.