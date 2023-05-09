بشرى جديدة من «التموين» لمزارعي وتجار القمح.. صرف 8 كيلو نخالة لكل أردب

تسلمت مديرية التموين في كل المحافظات قرار وزارة التموين، والذي يحمل بشرى جديدة للمزارعين والتجار في محافظة مصر المختلفة والذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 بصرف 10 كيلوجرامات «نخالة خشنة - خليط زوائد من المطاحن» لكل أردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة، علاوة على تنظيم علمية صرف النخالة لكل من مربي الماشية ومصانع الأعلاف.

ضوابط صرف وأسعار بيع النخالة الخشنة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار 77 لسنة 2023 بتحديد ضوابط صرف وأسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5 % والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات من الأقماح المستوردة من خلال البورصة المصرية السلعية إلى الجهات الآتية:

5 جهات يحق لها صرف النخالة الخشنة

1- المزارعون الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 يتم صرف 10 كيلوجرامات نخالة خشنة - خليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة.

2- التجار الذين وردوا القمح المحلي موسم 2023 نيابة عن المزارعين يتم صرف 10 كجم نخالة خشنة - خليط زوائد من المطاحن المشار إليها لكل أردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى المواقع التخزينية تابعة للجهات المسوقة.

3- مربي الماشية يصرف له 30 كجم نخالة / شهريا على كل رأس بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطب البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة.

4- مصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعي - السجل التجاري

5- التجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجاري - ونشاط تجارة الأعلاف.

سعر النخالة وخليط الزوائد شاملا قيمة الفوارع والتعبئة

وحدد قرار وزير التموين سعر النخالة وخليط الزوائد «تسليم أرض المطحن» بمبلغ 8000 جنيه «ثمانية آلاف جنيه للطن» شاملا قيمة الفوارع والتعبئة والتحميل لكل الجهات المستفيدة.

وأوضح القرار أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام، موضحا به الكمية ومكان التوريد وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.

حساب كمية النخالة الخشنة المستحقة للمزارع أو التاجر

وتتولى الإدارة التموينية التابعة لدائرتها الحيازة الزراعية، بالمراجعة وحساب كمية النخالة الخشنة المستحقة للمزارع أو التاجر والسعر المقرر وفقا للمادتين الأولى والثانية من هذا القرار وتسليم المزارع أو التاجر أذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن تمويني ليتم الصرف له فور تقديم أذن الصرف المعتمد من قبل الإدارة التموينية.

وحظر القرار على التجار موردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الإتجار في كميات النخالة المسلمة لهم وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تسليم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى

وتلتزم جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة المصرية السلعية بتسليم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة الخشنة - خليط الزوائد المحددة طبقا لأذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية فورا وبالسعر المحدد بالقرار، ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

المحافظات تفتح أبوابها لتوريد القمح

وتواصل مديريات التموين في محافظات مصر المختلفة وتتدفق كميات كبيرة من القمح إلي الجهات المسوقة في محافظات: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، مرسى مطروح، البحيرة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء».