المخرجة العراقية خيرية المنصور تنضم للجنة تحكيم مهرجان السينما العربية

انضمت المخرجة العراقية خيرية المنصور إلى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان السينما العربية، الذي يعقد درورته الأولى بمدينة شرم الشيخ في يوليو المقبل.

وزارت المخرجة إدارة المهرجان حيث أهدتها نسخة من فيلمها الجديد «الثلج لا يمسح الذاكرة» لعرضه ضمن أفلام البانوراما، موضحة أنها ستغادر إلى أمريكا خلال أيام في زيارة سريعة ثم تعود للمشاركة في مهرجان السينما العربية.

من هي المخرجة خيرية المنصور

يذكر أن خيرية المنصور أول مخرجة في تاريخ السينما العراقية ، وقدمت أكثر من 80 فيلما بين روائي وتسجيلي ، حيث كان 6/6 هو فيلمها الروائي الأول عام 1988، ومن أبرز أفلامها التسجيلية «أحلام بيضاء»، «ذاكرة العين»، «نداء العراق».

كما قدمت نحو 30 فيلما وثائقيا عن كبار المبدعين العراقيين وبينها فيلمها عن الشاعرة العراقية الرائدة نازك الملائكة .وقد عملت المنصور في بداية مشوارها السينمائي كمساعدة لعدد من أبرز المخرجين المصريين بينهم توفيق صالح في فيلمه «الأيام الطويلة» وصلاح أبو سيف في «القادسية» ويوسف شاهين في أفلام «حدوتة مصرية» و«إسكندرية كمان وكمان»، و«المصير» و«كلها خطوة»، وحصلت على درجة الدكتوراة في النقد السينمائي من القاهرة عام 2007.