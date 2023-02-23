مهرجان السينما العربية يحتفي بمسيرة عادل إمام ويكرم بوسي في دورته الأولى

كشف مهرجان السينما العربية برئاسة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، عن تفاصيل دورته الأولى التي ستُعقد في مدينة شرم الشيخ، أبريل المُقبل، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم بالقاهرة، بحضور صُناعه وأبرز المُشاركين فيه، أبرزهم الفنانة لبنى عبد العزيز، رئيس شرف المهرجان، والمخرجة إيناس الدغيدي، رئيس لجنة التحكيم.

تكريم بوسي تقديرًا لمشوارها الفني

ومن المُقرر أنّ تشهد الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية، تكريم الفنانة بوسي، باعتبارها تجربة سينمائية لم تأخذ حظها من الاهتمام، لاسيما أنها بدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وقدمت العديد من الأدوار المهمة طوال مسيرتها الفنية، حيث سيُعرض على هامش التكريم فيلمًا تسجيليًا عنها، فضلًا عن طرح كتاب يتناول أهم خطواتها الفنية.

كما يحتفي مهرجان السينما العربية، بالفنان عادل إمام، بمناسبة مرور 60 عامًا على مسيرته الفنية، ومن المُفترض مُشاركة عدد كبير من صُناع الفن الذين شاركوا «الزعيم» في مسيرته، من نجوم ومخرجين وكتاب ومدراء تصوير وغيرهم، للحديث عن تجربتهم معه، كما سيقام معرض صور نادرة له على هامش الاحتفالية التي يستحقها باعتباره نجم عربي بارز.

إيناس الدغيدي رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة

أما المخرجة إيناس الدغيدي، تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الأولى من مهرجان الموسيقى العربية، وبعضوية كل من مدير التصوير سامح سليم، وعميد المعهد العالي للسينما الدكتور محسن التوني، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والمخرجة والمنتجة الإماراتية الشيخة إليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة الجامعة العربية للثقافة.