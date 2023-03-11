شرم الشيخ تستضيف مهرجان السينما العربية مايو المقبل

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ تستعد لموسم سياحي كبير الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مشاركته في بورصة برلين الأسبوع الماضي كانت مثمرة حيث قامت الشركات السياحية المصرية بعرض المقومات السياحية من خلال الجناح المصري.

أضاف أن شرم الشيخ استضافت مهرجانا ومؤتمرات عالمية ومحلية الفترة الماضية، وتستعد لاستضافة مهرجان السينما العربية المقرر إقامته في مايو المقبل.

دعم ورعاية المهرجان

قال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إنه وافق على رعاية ودعم المهرجان في مدينة السلام مرحبا بفعاليات المهرجان وضيوفه من نجوم ونجمات وصناع السينما في العالم العربي، الذي يعد من عوامل الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن شرم الشيخ تفتح أبوابها لاستضافة العديد من الفعاليات المهمة محليا وعربيا وعالميا بما يليق بمكانة المدينة ومكانتها.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوفد المهرجان لزيارة المدينة للتجهيز لتلك الفعاليات دورة المهرجان بما يليق بأول مهرجان للسينما العربية بشرم الشيخ.

مصر عاصمة السينما العربية

وأوضح أيمن الحكيم رئيس المهرجان أن مصر هي عاصمة السينما العربية وملتقى صناع السينما في العالم العربي، مشيراً إلى أن حماس اللواء خالد فودة للمهرجان يبشر بميلاد مهرجان سينمائي كبير وحقيقي يليق بالسينما المصرية ويعيد الأمور إلى نصابها.

يذكر أن وفد المهرجان ضم الكاتب الصحفي أيمن الحكيم والدكتورة ثناء هاشم مدير المهرجان وسامي محمد علي المدير الإداري، وفهمي فؤاد المدير المالي، وأحمد سعد الدين مدير المركز الصحفي، ورانيا هاشم مسؤول العلاقات العامة والتسويق، ومحمد فؤاد المنسق الإعلامي للمهرجان.