مهرجان السينما العربية يشكر لبنى عبد العزيز بعد اعتذارها عن رئاسته

وجهت إدارة مهرجان السينما العربية، الشكر للفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز على الفترة التي تولت فيها الرئاسة الشرفية للمهرجان، متمنية لها وافر الصحة والعطاء، وذلك بعد إعلانها اعتذارها عن الاستمرار في هذا المنصب الشرفي منذ ساعات.

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان، في بيان، اليوم الأحد، إن فريق العمل استفاد كثيرًا من أفكار وملاحظات وخبرات الفنانة الكبيرة، ووضع العديد منها موضع التنفيذ، لكن بعضها كان يصعب تنفيذه حتى لا يؤثر على استقلالية المهرجان ورؤيته المنفتحة على كل التجارب والتيارات في السينما العربية.

دعوة لبنى عبدالعزيز لحضور المهرجان

وأوضح، أن إدارة المهرجان وجهت الدعوة للفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، لحضور فعاليات دورة المهرجان الذي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وبرعاية وزارة الثقافة المصرية والعديد من أكبر الجهات المصرية والعربية، وأشار إلى أنه يجرى الآن العمل على قدم وساق للخروج بدورة مشرفة تليق بمكانة المدينة وبالسينما المصرية.

من ناحية أخرى، اتفق المهرجان مع الباحث أحمد جمال صاحب أكبر متحف شخصي لتاريخ وسيرة ومقتنيات الفنان الكبير عادل إمام، على أن يقيم عرضًا لمتحفه على هامش الاحتفالية التي ينظمها المهرجان للاحتفاء بتاريخ النجم الكبير بمناسبة مرور 60 عاما على بداية مسيرته الفنية، وهي الاحتفالية التي ستجمع أكبر حشد من النجوم والنجمات الذين شاركوا في رحلة الزعيم السينمائية بالإضافة إلى فيلم وثائقي وكتاب خاص ومعرض فني.

متحف الزعيم

يذكر أن أحمد جمال حوّل بيته في شبرا إلى متحف يضم كل ما نشر عن عادل إمام صحفيا منذ بداياته، وعشرات الآلاف من الصور النادرة ، وبوسترات أفلامه، ومقتنيات خاصة بالزعيم جمعها على امتداد أكثر من عشرين عاما، وسينقل أحمد جمال متحفه النادر إلى شرم الشيخ مشاركا في الاحتفالية الخاصة بالنجم الكبير.