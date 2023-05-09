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ضبط 9 كيلو «بانجو» مع مسجل خطر في أسوان

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:05 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في أسوان، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (3 لفافات من مخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ100 ألف جنيه.

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