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ضبط عصابة الأزبكية بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في التسول

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:03 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن أنّ شخصين لهما معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم والتعدي عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما «سلاح أبيض، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي»، وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بأنّ المتهمين استغلوهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

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