قصة «نجلاء» في مدينة نصر.. تجبر الأطفال على التسول والسرقة

قضت سيدة خمسينية تدعى «نجلاء» 3 ساعات قيد التحقيق أمام النيابة العامة أمس بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول، وشرحت تفاصيل جريمتها وأنها استغلت 4 من أطفال الشوارع في أعمال التسول واستجداء المارة والحصول منهم على مبالغ مالية بالاكراه عن طريق كثرة المطالبات التي تصل إلى مرحلة البكاء وعدم ترك المواطنين دون الحصول منهم على مبالغ مالية.

المتهمة باستغلال الأطفال في مدينة نصر تعترف بجريمتها

وشرحت المتهمة أمام النيابة تفاصيل جريمته وأنها تتخذ من مدينة نصر مكانًا لمزاولة نشاطها إجرامي وأنها تفرض سطوتها على الأطفال يوميًا، وأنها توجههم إلى الطريق العام والشوارع الرئيسية للحصول على أموال من أصحاب السيارات وأن كل منهم يجمع مبالغ مالية تزيد عن 200 جنيه يوميًا، وأنها تحصل منهم على تلك الأموال وتعطي الأطفال ما يحتاجونه للطعام والشراب فقط.

واعترف الأطفال الأربعة أمام النيابة العامة بما يتعرضون له على يد المتهمة التي تستغلهم في أعمال التسول وواجهت النيابة العامة المتهمة بأقوال الأطفال الأربعة، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة.

عقوبة استغلال الأطفال للتسول

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم الخبير القانوني إن عقوبة استغلال الأطفال في التسول وفق قانون العقوبات:«عقوبة استغلال الأطفال في التسول، هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته».