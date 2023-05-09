«الأمن العام»: ضبط 323 قضية مخدرات وتنفيذ 83 حكما قضائيا في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 323 قضية مواد مخدرة لـ351 متهمًا، وضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 158 متهمًا، وتنفيذ 83945 حكمًا قضائيًا.

وضبط 4 تشكيلات عصابية، و45 متهمًا هاربًا، و18 متهمًا بأعمال بلطجة، و236 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها، و22016 مخالفة مرورية، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 7 منهم.