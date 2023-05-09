بعد إصابته بجلطة في المخ.. تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد إبراهيم عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة، أدت إلى احتجازه بأحد المستشفيات في دولة الإمارات.

الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه أصيب بجلطة في المخ ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية، ولكنه حتى تلك اللحظة مازال غير قادر على التحدث بطريقة جيدة، ولم يتحدد حتى الآن موعد لخروجه من المستشفى.

وأضاف أنه لا يعلم موعد عودته إلى مصر لاكتمال علاجه، لأن حالته الصحية صعبة للغاية لكنه يحمد الله على حاله، مطالبا من الجمهور أن يدعو له.

تعرض أحمد إبراهيم لوعكة صحية

يذكر أن الفنان محمد علي رزق أعلن خبر إصابة الفنان أحمد إبراهيم من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، قائلا: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ رجاء الدعاء له بالشفاء، وإن ربنا يقومه بالسلامة».