سفير كوريا الجنوبية في القاهرة: نريد الاستفادة من مصر كمركز للرعاية الصحية

أعرب سفير كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، عن امتنانه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية؛ لتقدم التعاون بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وصرح «هونج جين ووك»، في بيان، أصدرَته سفارة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن التعاون بين مصر وكوريا كان بارزًا جدًا على وجه الخصوص في مجال توريد اللقاحات والكمامات والأجهزة الطبية، أثناء أزمة جائحة «كوفيد 19»، مضيفًا أنَّ هذا سيشكل مثالًا رائعًا للتعاون المحتمل بين البلدين في حالة حدوث أزمة صحية أخرى مشابهة في المستقبل.

مكانة مصر كمركز للرعاية الصحية

كما أعرب السفير الكوري الجنوبي، عن أمله في توسيع التعاون بين بلده ومصر في قطاع الرعاية الصحية، مستفيدة من مكانة مصر كمركز للرعاية الصحية في المنطقة وكونها دولة مركزية ذات أولوية لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية لدى كوريا، مشيرًا إلى البرامج المختلفة التي قدمتها بلاده في السنوات الماضية لدعم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر.

وأكّد الاهتمام الكبير لدى العديد من الشركات الكورية، التي تمتلك أحدث التقنيات العالمية في الدخول إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أنَّه يتوقع أن تسهم تلك الشركات في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للشعب المصري بشكل ملموس، داعيًا وزارة الصحة والسكان أن تدعم وصول الشركات الكورية إلى السوق بشكل نشط.