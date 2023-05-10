في ذكرى وفاتها.. كيف أنهى «الغباء» علاقة أحمد زكي وهالة فؤاد؟

رغم رحيلها قبل 30 عامًا، عن عمر ناهز 35 عامًا، إلا أنّ سيرتها ما زالت حاضرة بين جمهورها، بمسيرتها الفنية القصيرة التي لم تتجاوز الـ35 عملًا تقريبًا، فقد يعتبرها البعض أنها نموذج للمعاناة، التي لم تسعد بحياتها طويلًا، خاصة بعد انفصالها عن زوجها، وإصابتها بالسرطان، ووفاتها في سنٍ مبكرة.

الفنانة هالة فؤاد، وقصة انفصالها عن أحمد زكي، تشغل بال قطاع كبير من الجمهور، خاصة وأنّ الأخير كان يكشف في حوارات الأخيرة عن مدى حبه الشديد لها.

في حوارٍ تليفزيوني نادر، تحدث الفنان أحمد زكي عن سر انفصاله عن هالة فؤاد، بعد سنواتٍ قليلة جدًا من الزواج، رغم قصة الحب التي جمعتهما، حيث لخص حديثه بكلمة وحيدة، وهي «الغباء»، فضلًا عن تعامله مع الأزمة بأمور تفتقد للحكمة، في شكلٍ أقرب إلى «تهور شباب».

وقال أحمد زكي، إنّ معاناته مع الوحدة قبيل زواجه، والتي ظلت تطارده لسنواتٍ طويلة، جعلته يرغب في الزواج وتكوين أسرة، وإنجاب نحو 6 أبناء، على أنّ تقضي الزوجة كل وقتها في رعايتهم، متابعًا «كنت بحب هالة فؤاد جدًا، لكن هي كان لها رأي تاني في فكرة إنجاب 6 أبناء».

«الإمبراطور»: تعاملت مع هالة فؤاد بمنطق «سي السيد»

وأضاف «تعاملت مع هالة فؤاد، بمنطق سي السيد، خصوصًا وأنني كنت شابًا وقتها، وفرضت عليها الابتعاد عن الفن بعد إنجاب هيثم، بشأن التفرغ لرعايته، وبالفعل اضطرت لذلك رغم ارتباطها الشديد بالفن، وظلت بعيدة عن الساحة تنفيذًا لرغبتي، في ظل عدم اقتناعها بذلك».

وتابع أحمد زكي: «للأسف تماديت في طلباتي، بإصراري على إنجاب 6 أبناء وابتعادها بشكلٍ تام عن الفن، إلا أنها رفضت ذلك بالطبع، رغم أنها لم تُفصح لي يومًا خلال زواجنا برغبتها في العودة إلى التمثيل، فكانت تكتم مشاعرها طوال الوقت، وأنا كنت مُعتقدا أنها توافقني الرأي في تكوين أسرة فقط، وهذا بشكلٍ عام خطأ كبير، ويجب أنّ يكون الحب قائم على المصارحة».

واستكمل «هالة فؤاد طلبت الانفصال، وظلت هناك محاولات قائمة من قِبل الطرفين لمدة 4 سنوات تقريبًا بشأن التصالح والعودة، إلا أنني كنت أرفض ذلك رغم حبي الشديد لها، وسبب رفضي أنها عادت إلى التمثيل فور الانفصال، وكنت أعتقد أنها تُعاند معي».

أحمد زكي: هالة اضطرت للزواج من آخر بعد تأكدها من استحالة عودتنا مرة أخرى

واستطرد، «هالة اضطرت للزواج من آخر بعد تأكدها من استحالة عودتنا مرة أخرى، وأنا أيضًا دخلت في قصة حب مع امرأة أخرى لكنها ابتعدت عني، بعدما طالبتها بتكوين أسرة والابتعاد عن الفن، فكنت أتعامل مع الأمور بقدر من الغباء، وذلك ليس صحيحًا إطلاقًا».