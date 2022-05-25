محسن محيي الدين: توقفت عن الفن بسبب مرض هالة فؤاد وحرب الخليج

قال الفنان محسن محيي الدين، إن حرب الخليج تسببت في توقف الأعمال الفنية، عدا ما أطلق عليه «أفلام المقاولات»، موضحًا: «توقفت في هذه الفترة، كانت هالة فؤاد صديقتنا وشابة جميلة في مقتبل العمر وأصيبت بمرض خبيث، كما حدثت تغييرات كثيرة بسبب الحرب، فمن كان غنيا أصبح فقيرا والعكس، وهو ما جعلني أتوقف».

وأضاف محيي الدين، في حواره مع الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة cbc: «رحنا حجينا، وبالنسبة للفن، هو مش حرام في المطلق، كل حاجة فيها حلال وحرام، أي حاجة بنعملها ممكن تبقى حلال أو حرام».

الحياة الشخصية للفنان مش تجارة

وتابع الفنان أنه اتجه إلى أعمال الأطفال في فترة حرب الخليج، خاصة أن هذا النوع من الأعمال لم يكن رائجا: «كان لسه الكارتون طالع جديد وفي بداياته".

وأردف محسن محيي الدين: «زمان كانت قيمة الفنان في أنه يوحش الناس وميظهرش دائما لأن الحياة الشخصية للفنان مش تجارة».

الإنسان مراحل وأطوار وتجارب

وأشار إلى أنّ الإنسان مراحل وأطوار وتجارب، ولا يوجد شيء يبقى على حاله، موضحًا أنه يرى أن الإنسان مثل موج البحر يصعد ويهبط بشكل مستمر: «ربنا خلق كل حاجة اتنين عكس بعض، حتى الكهرباء فيها موجب وسالب، وعشان النور يطلع لازم الموجب والسالب يبقوا متواصلين، لكن الدنيا كلها سالب، ولازم نبقى موجب عشان نحول كل حاجة لنور، يعني الدنيا مش على مزاجنا، وكل حاجة فيها إحباط، ولو استسلمنا هيحصل تنافر واكتئاب وضلمة، لكن لما يبقى عندنا طاقة إيجابية مثل حسن الظن بالله، لو الظرف سالب هنكمل، وهنحول السالب لشيء إيجابي».