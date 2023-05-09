إزالة 237 حالة تعد على الأراضي في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 237 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة خلال المرحلة الأولى من موجة 21 لعمليات الإزالة التي تنفذها الحكومة بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حقوق الشعب عن طريق إزالة جميع أشكال التعديات.

استرداد اراضي الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة 146 حالة تعد على أراضي أملاك دولة مباني بمساحة 18 ألف و652 مترًا مربعًا وعدد 73 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة زراعة على مساحة 1448 فدانًا، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعة خاصة مباني بمساحة 2190 وأراضي زراعية على مساحة قيراط و18 سهمًا.

إزالة 16 حالة تعد أمس

وأشار المحافظ إلى إنه تم أمس إزالة 16 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي ساحل سليم وديروط على مساحة 2382 مترًا مربعًا «مبان» و21 قيراط و14 سهمًا «زراعة» وذلك خلال حملات تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومؤكدًا على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

ويجري تنفيذ الموجة 21 للازالات في 3 مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم، على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل. وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.