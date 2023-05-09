ضبط 26 متهما بحيازة أسلحة في أسيوط 

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري، عبارة عن رشاش جرينوف، و13 بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش، و13 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 26 متهما لـ14 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وجرى تنفيذ 622 حكما قضائيا متنوع، واتخذت الإجراءات القانونية.