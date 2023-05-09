6 حالات تؤدي لرسوب الطالب في كل الامتحانات بجامعة الإسكندرية.. احذرها

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023، في كليات جامعة الإسكندرية، الأمر الذي تبعه إعلان الكليات عن ضوابط الامتحان داخل اللجان، وإقرار حالات ينتج عنها إلغاء الامتحانات للطلاب مشددة على عدم التهاون مطلقا مع الغش أو الشروع في الغش أو الإخلال بنظام الامتحان، وذلك من أجل تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية بين الطلاب.

حالات يلغى فيها امتحانات طلاب جامعة الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 6 حالات من شأنها إلغاء امتحانات طلاب جامعة الإسكندرية وتطبيق القانون عليه بأنه يحرم من دخول الامتحان في باقي المواد، ويعتبر الطالب راسبًا، ويحال إلى مجلس التأديب تنفيذًا لما نصت به المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وفقا لما أعلنته جامعة الإسكندرية.

وبحسب تعليمات كليات جامعة الإسكندرية لطلابها، فإنه يوجد 6 أفعال ووقائع تمثل أبرز وأشهر مخالفات للقانون وإخلالا به والتي تستوجب توقيع العقوبات الواردة فيه ما يلي:

مضبوطات داخل لجنة الامتحان

- العثور مع الطالب داخل لجنة الامتحان علي أي دعامة ورقية أو إلكترونية بما في ذلك «الساعات الذكية وغيرها من الوسائل الإلكترونية الأخرى»، تحمل ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان سواء استفاد منها أم لم يستفد.

- العثور مع الطالب على الهاتف المحمول مفتوحا ولو كان في وضع «صامت» وكذلك سماعات «البلوتوث» بأنواعها أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الأخرى، سواء استفاد بها أم لم يستفد.

تسريب أسئلة الامتحان وعمليات التلاعب

- ثبوت قيام الطالب بتسريب أسئلة الامتحان ورقياً أو إلكترونيًا أو استقبال إجاباتها عبر تليفونه المحمول أو ساعته الذكية.

- كل محاولة لتغيير أو استبدال نماذج أو أوراق الإجابات Bubble sheet أو الكتابة على ورقة الأسئلة.

حالات الغش والإخلال بهدوء اللجان

- الغش بأي صورة كانت: «النقل من ورقة إجابة طالب آخر، الكتابة على المقعد أو الطاولة ، أوراق صغيرة، التحدث أثناء الامتحان».

- عدم الامتثال لتعليمات رؤساء اللجان أو المراقبين بداخلها، وكذلك التحدث بصوت عال داخل اللجنة بما يخل بحالة الهدوء اللازمة للامتحان.