«الأزهر للفتوى الإلكترونية»: «جبر الخواطر» عبادة عظيمة يجب التخلق بها

قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن جبر الخواطر عبادة عظيمة للغاية، مشيرًا إلى أن من أسماء الله الحسنى «الجبار»، وهو لا يعني القوة والقهر كما يعتقد البعض، إذ أن من معاني «الجبار» أيضًا هي «جبر الرحمة»، فالله سبحانه وتعالى يتفضل على الفقير بالغنى والضعيف بالقوة والمحتاج بما أراد، وهكذا.

دعاء بين السجدتين

واستشهد «شلبي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، بالسنة النبوية في مسألة جبر الخواطر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء بين السجدتين: «اللهم أغفر لي وأرحمني وأهدني وأرزقني وأجبرني»، فكان النبي يطلب الجبر من الله عز وجل، موضحا أن الجبر من رب العالمين مثل الصحة والغنى والعافية وغيرها من الأمور الكبيرة العظيمة التي يتفضل «سبحانه وتعالى» بها على عباده.

«جبر الخواطر» من صفات الله

وتابع عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن «جبر الخواطر»، من صفات الله عز وجل لذلك يجب على الإنسان أن يتخلق ويتصف بها كونها صفة حميدة، مشيرا إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم طبق العديد من الأمور في فكرة جبر الخواطر، مستشهدًا بقول النبي: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطبية صدقة، وإفراغك من دلوك على دلو أخيك لك صدقة».