برنامج حكاية كريمة يواصل جبر الخواطر.. تكريم فرد أمن وتحقيق أحلام نجله

قصة بديعة جديدة اكتشفها برنامج «حياة كريمة»، في جولته اليومية في شوارع مصر، مع الإعلامي أيمن مصطفى، هذه لجدع مصري عمره 56 سنة، يعمل فرد أمن في أحد الأندية بالجيزة، وخلال عودته من عمله راكبا دراجته الهوائية، التقاه مقدم برنامج «حياة كريمة» ليكشف عن ملامح بطولة مصرية جديدة.

بطل الحكاية

بملامح هادئة وضحكة راضية يحكي الأب الخمسيني حكايته التي بدأها بحمد الله، «أنا مبسوط وراضي عشان ربنا ميزني بالصحة، وعندي ابنى محب للعبة كرة السلة، لكن إمكاناتي مش مساعداني إني أجيب له أدوات التدريب، اللى وصلت لثلاثة آلاف جنيه، والحمد لله وفرت منهم حتى الآن ألف ونص، وربنا يقدرني وأسعده وأجيب له كل اللي نفسه فيه، وواثق إن ربنا الحكم العدل، هيبعت لي نصيبي والمكتوب لي، وما كان لك سيأتيك».

أحلامه تحققت قبل رمضان

وسط حكاية الرجل، أخرج مقدم برنامج حياة كريمة مبلغا من المال وقدمه للرجل، الذي تلقى المبلغ بدهشة ودموع كادت تصل لحالة هستيريا، قائلا: «ربنا فعلا حاسس بالإنسان، أنا كنت متعود أزور إخواتي قبل رمضان بشنطة أكل وخزين للمطبخ، بس الظروف صعبة شوية، لكن الحمد لله ربنا بعت اللى يساعدني، عندي 3 أخوات بنات، والدي متوفي وأنا الكبير».

دائرة الخير مستمرة

بعد دقائق وقفها الرجل بمفرده يجفف دموعه ويحمد الله، وصلته سيدة من فريق حياة كريمة مدعية أنها جاءت لاستلام «كرتونة رمضان»، لكنها لم تجدها، فأخرج الرجل مبلغا من المال وأعطاه إياها بنفس راضية ودعوة صادقة.

ميدالية أبطال حياة كريمة

جاءت لحظة المفاجأة، فانطلق الإعلامي أيمن مصطفى، مرتديا سترة مبادرة حياة كريمة، ليكشف للرجل عن البرنامج، وسأله عن السيدة التي كانت تقف معه، لكن الرجل أنكر أنه أعطى السيدة مالا «لما بنعمل حاجة خير مينفعش نتكلم فيها».

وقدم أيمن مصطفى للرجل ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 10 آلاف جنيه من مؤسسة حياة كريمة لسداد ديونه وشراء مستلزمات نجله للعبة كرة السلة، ورد الرجل الجميل لمقدم البرنامج بـ«ركوبه العجلة» وهي كل ما يملك.