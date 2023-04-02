«مطبخ جبر الخواطر» في دمياط يقدم 500 وجبة إفطار يوميا.. «الخير فينا»

يواصل مطبخ «جبر الخواطر» بجمعية الفردوس الأعلى بكفر الشناوي بمركز فارسكور بدمياط، تقديم وجبات إفطار يوميا، ويجرى توزيعها على المحتاجين والأيتام والأرامل وكبار السن والعمالة غير المنتظمة داخل المحافظة بالأحياء والمناطق السكنية المختلفة.

خدمات المطبخ للأسر الأكثر احتياجا

ورصدت كاميرا «الوطن» من داخل مطبخ جبر الخواطر، خلية نحل تعمل من متطوعين لإعداد وتجهيز وجبات إفطار الصائمين في شهر رمضان.

فئات يستهدفها المطبخ

المطبخ يقدم خدماته للمترددين عليه من الأيتام والأسر الأكثر احتياجا وعابري السبيل وكبار السن وأصحاب الهمم والعمالة غير المتنظمة، حسب فريد سالم رئيس مجلس إدارة جمعية الفردوس الأعلى لـ«الوطن»، والذي يعمل منذ 4 سنوات، إذ يوزع 500 وجبة إفطار يوميا في شهر رمضان، ويجرى إعدادها وتوزيعها على المستحقين.

مساعدات وتحفيظ قرآن

وتتوسع عملية التوزيع من خلال مبادرة الخير لتوزيع الوجبات مشاركة عدد من فاعلي الخير وخاصة في شهر رمضان الكريم طبقا لـ«سالم» حيث يدعم هذه المبادرة «مطبخ جبر الخواطر» والجمعية والتي تتعدد أنشطتها من صرف علاج، وتحفيظ القرآن الكريم، ومساعدات شهرية عينية ومادية، وملابس، ودروس مجانية للطلبة لمحاربة الدروس الخصوصية.

وأكد وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ بدمياط لـ«الوطن» أن هناك العديد من المطابخ بمراكز دمياط تسهم في تقديم مساعدات وجبات غذائية لغير القادرين، ولا يزال الخير في أمة المسلمين حتى يوم الدين.

مطبخ جبر الخواطر كامل التجهيزات

«أم رنا» رئيس مجلس إدارة مطبخ جبر الخواطر بكفر الشناوي بدمياط وأحد الطهاه المشاركين في المطبخ تروي لـ«الوطن» يعمل معي 7 سيدات متطوعات يوميا، وتجهيز الوجبات يوميا منذ الصباح والمطبخ مجهز بكل التجهيزات اللازمة للطبخ والتغليف للوجبات حيث تكون طازجة وآمنة صحيا.

توزع الوجبات بحسب كشوفات جرى تدوينها مسبقا على المحتاجين، كما يتم التوزيع داخل المحافظة من خلال سيارة أحد المتطوعين من أهالي الخير دون أي مقابل مادي.

وتكمل: تتنوع وجبات المطبخ يوميا مابين لحوم، وفراخ، وأسماك، بالإضافة إلى حلويات رمضان وعصائر ويبدأ العمل منذ الصباح داخل المطبخ خلال شهر رمضان، ونستهدف إطعام أصحاب الإحتياجات، حث الأهالي على العمل المجتمعى داعية الجميع إلى المشاركة ودعم أصحاب الخير.