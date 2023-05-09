تجديد حبس قاتل سائق قليوب.. وأسرة الضحية: «كان سندنا»

أمرت جهات التحقيق بقليوب بتجديد حبس عاطل 15 يومًا، لاتهامه بقتل شاب يعمل «سائق توك توك»، إذ استدرجه المتهم من شبرا وقليوب، وأطلق عليه الرصاص، ما أسفر عن مقتله.

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه «كان يرغب في سرقة المجني عليه فقط، إلا أنه عندما قاومه خلال سرقة التوك توك منه، قرر إنهاء حياته، وأطلق النار عليه من فرد خرطوش كان بحوزته».

اعترافات المتهم بقتل سائق شبرا

وأشار المتهم في التحقيقات إلى أنه استوقف المجني عليه بحجة توصيله لإحدى المناطق في قليوب، مقررا سرقة التوك توك منه بالإكراه وانتهز فرصة مرورهما بمنطقة خالية من السكان وأشهر فرد خرطوش، وطلب من السائق التوقف وتسليمه التوك توك إلا أن السائق حاول مقاومته فأطلق النار عليه، واستولى على التوك توك وفر هاربا حتي سقط في أيدي رجال المباحث.

حزن في شبرا على ضحية التوك توك بقليوب

وتزامنا مع الحادث سادت حالة من الحزن على أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بعد مقتل الشاب إبراهيم حسن عيسوى 29 سنة، والذي لقي مصرعه غدرًا، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستدراج المجني عليه بقصد توصيله والاستيلاء على مركبة التوك توك، الذي يعمل عليها وعندما قاومه أطلق عليه الرصاص فلقي مصرعه.

وقال ابن عمة المجني عليه لـ«الوطن» إن المتهم استدرجه لتوصيله لمكان بمنطقة بلقس بدائرة مركز شرطة قليوب، ثم افتعل معه مشاجرة على الأجرة وحاول الاستيلاء على التوك توك الخاص به وعندما قاومه قتله رميًا بالرصاص وتركه وأخذ التوك توك.

وأضاف أن الضحية شاب مكافح وكان مشهود له بالأخلاق العالية، وكان دومًا يبحث عن لقمة عيشه بالحلال، مشيرًا إلى أنه رحل وترك وراءه طفلتان توأم عام و4 أشهر، وأنه كان يعمل على التوك توك الذي اشتراه بالتقسيط من أجل الإنفاق على أسرته ووالدته فهو السند والعائل الوحيد لهم.

وطالبت أسرة المجني عليه بالقصاص من المتهم، والحكم عليه بالإعدام شنقًا.

تفاصيل مصرع سائق دفاعًا عن مركبة التوك توك بقليوب

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قليوب بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم مقيم دائرة مركز شرطة قليوب وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة «توك توك» وفي سبيل تنفيذ ذلك، استوقف المجني عليه وطلب توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما، أشهر سلاحا ناريا طبنجة وهدده إلا أن المجني عليه قاومه، فأطلق عليه النار فسقط من المركبة المشار إليها واستولى عليها ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك أخفى التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك و الطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وقررت حبسه وتم تجديد الحبس.