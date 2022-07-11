جيران ضحية زوجها في شبرا الخيمة: «المتهم كان دائم الاعتداء عليها»

قال عدد من جيران «عبير»، ضحية زوجها بشبرا الخيمة، إنها كانت تتمتع بسمعة طيبة والكل في المنطقة يعرف أخلاقها وحسن تربيتها، وأن زوجها كان دائم الاعتداء عليها بالضرب للحصول منها على الأموال.

المتهم تشاجر مع المجني عليها وقتلها

وأوضح الجيران، أن المتهم يعمل مدرسًا، بالإضافة إلى أنه كان يعمل على «توك توك»، وفي يوم الحادث تشاجر مع زوجته المجني عليها وتعدى عليها بالمقص ليلة وقفة العيد بسبب الخلافات الزوجية ومصروف المنزل، حتى لقيت مصرعها، ثم هرب بالأطفال من الشقة إلى محافظة المنوفية، حيث مسقط رأسه وجرى ضبطه هناك.

المتهم كان يرفض الإنفاق على الأسرة

وأضاف الجيران، أن المجني عليها كانت تعمل في حضانة للإنفاق على أطفالها، حيث أنه كان يرفض الإنفاق عليهم، موضحين أن الضحية رحلت وتركت خلفها ثلاثة أطفال بينهم رضيعة.

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وكانت قد لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها في شبرا الخيمة إثر مشاجرة نشبت بينهما لرفضها إعطاءه أموالًا، فقام بطعنها بسلاح أبيض «مقص» أودى بحياتها، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أسرة المتوفاة كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة غارقة في دمائها

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم.

وانتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها تدعى «عبير. م»، 33 عامًا، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها «إبراهيم. ا»، مدرس، 37 عامًا، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفضها إعطاءه أموالًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.