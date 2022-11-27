وداع حزين لـ «عريس شبرا الخيمة» ضحية الغدر.. لقي مصرعه قبل فرحه بأيام

ودع المئات من أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الشاب مصطفى والمعروف إعلاميًا بـ«عريس شبرا الخيمة» الذي لقي مصرعه على يد 4 أشخاص بـ9 رصاصات لوجود خلافات بين أحدهم وشقيق المجني عليه الأكبر.

خرج جثمان الفقيد عقب وصوله من مشرحة زينهم من مسجد الحرمين بشبرا عقب أداء صلاة الجنازة عليه وردد المشاركون في الجنازة هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله» معتبرين أن المجني عليه الذي كان يستعد لزفافه خلال الأيام المقبلة شهيدا عند الله وأنه ضحية غدر من استدرجوه لجلسة صلح في الخلافات بينهم وبين شقيق المجني عليه الأكبر.

انهيار اسرة عريس شبرا خلال جنازته

انهارت والدة المجني عليه، وخطيبته وأشقاؤه وزملاؤه الذين أصروا على أن تتحول الجنازة إلى زفة للفقيد لمثواه الأخير وسط الهتافات والدعوات له بالرحمة والمغفرة.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 4 أشخاص من المتورطين في الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان.

تفاصيل مقتل عريس شبرا ضحية الغدر

وكشفت التحقيقات في الواقعة وفق بيان رسمي من وزارة الداخلية اليوم أن حقيقة الواقعة أنه بتاريخ 19 نوفمبر الجاري استقبل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة شابا مصابًا بعدد من الطلقات متفرقة بالجسد إثر مشاجرة بدائرة القسم وتوفى إثر إصابته وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها أجهزة أمن القليوبية ونيابة قسم ثان شبرا الخيمة أن المجني عليه جرى قتله بـ 9 طلقات رصاص بعد أن وعده المتهمون بعقد جلسة صلح لحل خلافات سابقة بينهم وبين شقيق المجني عليه الأكبر وفور وصولهم للمكان المتفق عليه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة انهالوا على المجني عليه بإطلاق الرصاص وأصيب بعدة طلقات بلغت 9 طلقات وجرى نقله للمستشفى لتعلن وفاته أمس متأثرا بإصابته في الواقعة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي في الواقعة ووشقيق المجني عليه الأكبر كانت توجد خلافات سابقة بينهما على إثر مشادة كلامية نشبت بين شقيق المجني عليه والمتهم وتدخل في وقت لاحق المجني عليه «عريس شبرا» وتطورت لعدة مشاجرات انتهت بمقتل المجني عليه وإصابة اثنين من أصدقائه.

وأكدت التحقيقات أن المتهم تنامى إلى علمه استعداد المجني عليه وشقيقه للانتقام منه فخطط للاستعجال بالتخلص منهما قبل الوصول إليه وتوجه إلى محل تواجد المجني عليه وأطلق عليه 9 طلقات بمعاونة اخرين أودت بحياته في الحال.

كان قد لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية على أيدي مجموعة من الأشخاص بدائرة مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة وجرى نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة المجني عليه بـ 9 طلقات نارية، أودت بحياته عقب مكوثه بالمستشفى عدة أيام حتى وافته المنية أمس.

وتبين من التحريات، أن سبب الواقعة نشوب مشاجرة قديمة بين المتهمين وشقيق المتوفي وعلى إثرها تم تحرير عدد من المحاضر، ويوم الواقعة اتفقوا على عقد الصلح بينهم، وإنهاء تلك الخلافات ليتم حضورهم فرح المجني عليه والذي كان مقررا في مطلع شهر ديسمبر المقبل ولكن الجناة قتلوه فور وصول المجني عليه إليهم بالمكان المقرر لإتمام الصلح بينهم وذلك بطلقات نارية أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.