حزن في شبرا على ضحية مشاجرة الفرح.. ووالدته كان بيقول «هطلعك الحج»

سيطرت حالة من الحزن الشديد بين أهالي وجيران الشاب محمود سعيد فى منطقة عرابى بشبرا الخيمة، الذي راح ضحية مشاجرة في حل زفاف إحدى جيرانه عندما كان يدافع عن طفل بسبب قيام المتهمين بالرقص بالأسلحة البيضاء.

ضحية فرح شبرا وحيد والدته

قال أهالي المنطقة في تحقيقات النيابة، إن ضحية مشاجرة فرح شبرا هو الابن الوحيد لأمه، حيث مات والده وهو فى سن صغير وظلت تكافح من أجله حتى يتعلم والتحق بالجامعة، فهو طالب في معهد للحاسبات والمعلومات الفرقة الثالثة مطالبين بالقصاص من الجناة، وعددهم 3 أشخاص وسرعة ضبطهم بعد أن فروا هاربين بعد الحادث.

أقوال والدة ضحية فرح شبرا

واستمعت أجهزة التحقيق لأم ضحية مشاجرة فرح شبرا، حيث أكدت أن ابنها راح في غمضة عين على أيدي المتهمين، وأنه الابن الوحيد لها وكانت تًكرس كل حياتها له، مشيرة إلى أن آخر مرة شاهدت فيها ابنها، كانت دمائه تسيل منه وتوفى فور وصوله إلى المستشفى، مطالبة القصاص من الجناة.

أضافت الأم، أن ابنها كان بالمنطقة وحدثت مشاجرة بسبب الرقص بالأسلحة البيضاء، فحاول الدفاع عن أحد الأطفال لكن شخص حول الأمر إلى مشاجرة وجرى طعنه بمطواة وفر مع اثنين آخرين هاربين، موضحة أن ابنها في الفرقة الثالثة بالجامعة وكان بيمتحن هذه الأيام وكان دايما يقول «إن شاء الله هطلعك تحجى بيت ربنا يا أمي».

تفاصيل مصرع ضحية مشاجرة فرح شبرا

فيما قررت جهات التحقيق، بقسم أول شبرا الخيمة التصريح بدفن جثة محمود سعيد ضحية مشاجرة في فرح بشبرا، الذي لقي مصرعه على أيدي 3 متهمين خلال مشاجرة بعرس أثناء تدخله للدفاع عن طفل، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات واقعة مقتله على يد أحد الأشخاص في مشاجرة خلال حفل عرس بمنطقة عرابى دائرة القسم، وسرعة ضبط المتهمين.

وشهدت منطقة عرابي دائرة قسم أول شبرا الخيمة، جريمة قتل بشعة حيث لقى شاب عمره 20 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات بشبرا الخيمة مصرعه على يد 3 أشخاص.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بمنطقة عرابي بدائرة القسم بوقوع مشاجرة في حفل عرس ووجود متوفى.