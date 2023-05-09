إصابة طالب تدخل لفض مشاجرة بين زملائه في الإسماعيلية

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر بإصابات مختلفة في أنحاء جسده، عندما تدخل لفض مشاجرة نشبت بين اثنين من زملائه في مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية بمدينة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية اخطاراً من شرطة النجدة في مستشفي جامعة قناة السويس، يفيد وصول طالب مصاب بجرح قطعي بطول الوجه وجرح آخر في الذراع جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

خال الشاب: تدخل لفض مشادة بين زملائه

وقال نادر أحمد خال المجني عليه «رمضان.م»، طالب في الصف الأول التجاري إن مشادة نشبت بين اثنين من زملاء المجني عليه استعان أحدهما بأقاربه أمام المدرسة للاعتداء عليه.

وتابع: «ابن أختي عارف إن الولد الثاني شاب غلبان، فقرر مساعدته للهرب منهم لعدم تجدد المشاجرة، إلا أن أقارب الطرف الثاني أمسكو بابن اختي واعتدوا عليه بالضرب بدلاً من زميله الهارب».

وأوضح خال الضحية، أن الإصابات أسفرت عن إصابته بجرح قطعي في بطول الوجه حوالي 35 غرزة، إلى جانب جرح قطعي في اليد حوالي 13 غرزة، جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

القبض علي المتهمين

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على المتهمين وهما الشاب مركتب الواقعة ويدعى «محمد.ن.أ»، 17 سنة وعمه «حربي.أ»، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.