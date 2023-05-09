مسلم: نجاح الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» انعكاس لجهود عام كامل

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ اليوم الافتتاحي للحوار الوطني كان مشهدًا رائعًا لتجمع القوى السياسية وغير السياسية من الأكاديميين والخبراء، مبينًا أنَّ هذا التجمع شديد التنوع ويحمل مسافات فكرية شاسعة بين المشاركين، ويضم كل الأطياف السياسية والفكرية من كيانات ورؤى مختلفة.

«مسلم»: نجاح الجلسة الافتتاحية انعكاس لمجهودات السنة الماضية

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر برنامج «مانيفستو»، المذاع على راديو «9090» أنَّه لا يوجد كيان واحد رفض المشاركة في الحوار الوطني، وهذا يدل على جهود الترتيب للحوار الوطني على مدار عام كامل قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية، خصوصًا أنَّ العملية السياسية صعبة للغاية ولها ارتباط بالشارع بشكل كبير، وعليه فإن نجاح الجلسة الافتتاحية يعتبر انعكاسًا لجهود السنة الماضية من دقة وإدارة وتنوع واستيعاب، إذ أنَّ الدولة في الحوار الوطني جادة ومنفتحة وقوية، وترك المشاركين يلقون ما يريدون من كلمات خلال الجلسة الافتتاحية.

ولفت «مسلم» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بالحوار الوطني ويتابعه، وهذا ظهر في أكثر من مناسبة وأكثر من حديث له، فرئيس الجمهورية هو من كلف بالحوار الوطني عبر إفطار الأسرة المصرية؛ فالجميع في مهمة وطنية، سواء كانت الأغلبية أو المعارضة، عليه العمل لخدمة ومصلحة الوطن.

«مسلم»: تنسيقية شباب الأحزاب «تجربة فريدة»

ووصف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، تنسيقية شباب الأحزاب بـ«التجربة الفريدة»، موضحًا أنَّ أعضاءها يمتلكون مساحات اختلاف كبيرة لكن لديهم مساحات وطنية وإنسانية تنظم هذا الاختلاف، مشددًا على أنَّ الحوار الوطني لن ينته بتحقيق كل مطالب الأغلبية أو كل مطالب المعارضة، فالمشهد يعتبر مشهدًا وطنيًا باقتدار.