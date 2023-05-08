«الوطن» تكرم جومانا مراد بعد نجاحها في دراما رمضان.. و«مسلم» يمنحها درع الجريدة

كرمت جريدة «الوطن» النجمة جومانا مراد، بعد نجاحها الكبير في موسم دراما رمضان المنقضي، إذ شاركت في بطولة مسلسل «عملة نادرة»، وكذلك نجاحها في موسم أفلام عيد الفطر بفيلمي «يوم 13» و«رمسيس باريس».

محمود مسلم يمنح جومانا مراد درع الجريدة

ومنح الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة «الوطن»، جومانا مراد، درع تكريم الجريدة، وذلك في ندوة فنية أدارها خالد فرج، رئيس قسم الفن، وعدد من الزملاء بالقسم.

جومانا مراد تكشف كواليس أعمالها في رمضان

وخلال الندوة، كشفت جومانا مراد الكثير من الكواليس الخاصة بمشاركتها في دراما رمضان، وكيفية نجاحها في التحدي الأصعب الذي خاضته بموسم رمضان وتقديمها لشخصية صعيدية في مسلسل «عملة نادرة»، وكواليس مشهد وفاة زوجها الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور بمختلف فئاته وأعماره.

وتحدثت جومانا مراد عن أعمالها السينمائية الحالية، خاصةً مع تصدر فيلم «يوم 13» الذي تشارك في بطولته رفقة كل من أحمد داوود، شريف منير، أروى جودة، نسرين أمين، محمود حافظ، محمود عبد المغني، أحمد زاهر، نهى عابدين، ونهال عنبر.