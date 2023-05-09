موعد وتردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ينطلق، يوم الجمعة المقبل، لقام مهم بين النادي الأهلي وفريق الترجي الرياضي التونسي، في مباراة ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، وتقام المواجهة على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذاً للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على خلفية أحداث مباراة الفريق التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية للبطولة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة bein sport باعتبارها المالك الحصري لإذاعة مباراة دوري أبطال أفريقيا والعديد من الدوريات العالمية، حيث أعلنت شبكة القنوات القطرية إذاعة المباراة عبر شاشة بي إن سبورت 4.

كما تذاع مباراة الأهلي والترجى التونسي على القناة الرياضية الأرضية التونسية.

وفيما يلي تردد قناة 4 bein sports:

القمر الصناعي: نايل سات:

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.