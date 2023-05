«Guardians of the Galaxy» في المركز الرابع بقائمة أعلى الإيرادات 2023

احتل فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات خلال 2023، بعد 4 أيام في دور العرض حول العالم، محققا 289 مليون دولار بينها 118 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، أما في السوق الخارجي، حقق الفيلم 170 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء في المركز الأول بقائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023، فيلم «The Super Mario Bros. Movie» حيث تجاوزت إيراداته مليار و155 مليون دولار، وفي المركز الثاني جاء فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania»، محققا إجمالي إيرادات 475 مليون دولار، بينما كان المركز الثالث من نصيب فيلم «John Wick: Chapter 4» بـ 406 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3»

ويعد فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» هو الجزء الثالث من سلسلة فيلم «Guardians of the Galaxy»، من تأليف وإخراج جيمس جان، وبطولة مجموعة كبيرو من نجوم هوليوود نت بينهم كريس برات، زوي سالدانا، ديف باتيستا، فين ديزل، برادلي كوبر، كارين جيلان، سيلفستر ستالون وويل بولتر.