إيرادات «Guardians of the Galaxy» تقارب الـ300 مليون دولار خلال 3 أيام

نجح فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في تصدر شباك التذاكر العالمي في اليوم الثالث لطرحه في السينمات حول العالم، حيث ارتفعت الإيرادات لـ 282 مليون دولار، من بينهم 114 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، و168 في السوق الخارجية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق الجزء الثالث من سلسلة «Guardians of the Galaxy» أعلى افتتاحية إيرادات خلال العام في كوريا الجنوبية، محققا 10.3 مليون دولار مع عرضه على أكثر من 1800 شاشة بحصة 46٪ من إجمالي السوق، وخلال يومين تجاوزت الإيرادات 13.6 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته في الصين 28 مليون دولار.

فيلم «The Super Mario Bros. Movie» يتراجع إلى المركز الثاني بقائمة الإيرادات

وواصل الفيلم تواجده في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر المحلي، بإيرادات 27 مليون دولار، وجاء في المركز الثاني بالقائمة فيلم «The Super Mario Bros. Movie» بـ 6 مليون دولار، وهو ما يعتبر تقدم عن اليوم السابق بمليوني دولار، وبفارق كبير في المركز الثالث فيلم الرعب «Evil Dead Rise» بإيرادات 1.5 مليون دولار.