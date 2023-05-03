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تراجع إيرادات فيلم «The Super Mario Bros.. Movie»

كتب:

نورهان نصرالله
03:26 م | الأربعاء 03 مايو 2023
فيلم «The Super Mario Bros. Movie»

فيلم «The Super Mario Bros. Movie»

تراجعت إيرادات فيلم «The Super Mario Bros.. Movie» في اليوم اليوم الـ 27 في دور العرض السينمائي بنسبة 83%، عن اليوم السابق، محققا 2.1 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار عن اليوم السابق، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وعلى الجانب الأخر ارتفعت إيرادات فيلم «.The Super Mario Bros. Movie» لتجاوز المليار دولار بـ 44 مليون دولار، ليصبح الفيلم الأول الذي تتجاوز إيراداته المليار في 2023 والأعلى تحقيقا للإيرادات في العام الحالي حتى الآن.

قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023

ويأتي في المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» محققا إيرادات 474 مليون دولار، أما في المركز الثالث جاء فيلم «John Wick: Chapter 4» بإيرادات 402 مليون دولار، وجاء في المركز الرابع فيلم «Creed III» محققا 273 مليون دولار، أما فيلم «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» جاء في المركز الخامس بـ 194 مليون دولار.

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بقلم نورهان نصرالله