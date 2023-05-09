تراجع إيرادات الأفلام المصرية إلى 765 ألف جنيه.. «هارلي» يتصدر القائمة

سجلت إيرادات الأفلام المصرية في السينمات تراجعا مقارنة بأمس، حيث وصلت الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الاثنين لـ765 ألف جنيه، وهو ما يشهد تراجعا عن إيرادات الأحد التي بلغت 931 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز إيرادات السبت مليون و84 ألف جنيه، وهو ما يشهد تراجعا كبيرا عن إيرادات الجمعة التي بلغت مليون و675 ألف جنيه، لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتضم قائمة إيرادات الأفلام المصرية 7 أفلام بدأ عرضها خلال موسم عيد الفطر، منها تجارب مختلفة من بينها فيلم «يوم 13» تأليف وإخراج وائل عبدالله، وهو يعتبر أول فيلم رعب 3D في مصر والوطن العربي، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، وأروى جودة.

إيرادات فيلم «هارلي» تتجاوز الـ32 مليون جنيه

كما شهد الموسم عودة الفنان محمد رمضان إلى السينما مرة أخرى بعد فترة من الغياب بفيلم «هارلي» إخراج محمد سامي، وتصدر الفيلم قائمة الإيرادات خلال فترة أيام العيد ليتراجع بعد ذلك أمام فيلم «يوم 13»، ولكنه حقق إجمالي إيرادات تجاوز الـ32 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى تقديم شيكو بطولته السينمائية المفردة الأولى في فيلم «ابن الحاج أحمد»، وتواجد الفيلم في المركز الرابع قائمة الإيرادات، محققا إيرادات جاوزت الـ9 ملايين جنيه.