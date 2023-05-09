سفير مصر في إيطاليا يستقبل البابا تواضروس الثاني بالعاصمة روما

استقبل بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في روما، اليوم، على هامش زيارته للمدينة لمدة ست أيام بمناسبة مرور 50 عام على زيارة البابا شنودة الأولى للفاتيكان عام 1973.

وأوضح السفير بسام راضي أن قداسة البابا تواضروس من المقرر أن يلتقي قداسة البابا فرانسيس في الفاتيكان، وكذلك الأخوة الاقباط الأرثوذكس من جنسيات مختلفة في أكبر كنائس العاصمة روما وهي كنسية «سانت جوفاني»، في سابقة هي الأولى من نوعها لاستقبال بابا الإسكندرية والاحتفاظ بقداسته، حيث سيُلقى كلمة بهذه المناسبة، ومن المنتظر لقاء البابا تواضروس مع عدد من المسؤولين الإيطاليين بمقر السفارة المصرية بروما.

وصرح بسام راضي لوسائل الإعلام الإيطالية، أن قداسة البابا تواضروس من الرموز الوطنية المصرية التي يعتز بها جميع المصريين وهو صاحب المقولة التاريخية الخالدة «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن»، في وقت مرت فيه مصر بظروف غاية في الدقة وغير مسبوقة في تاريخها الحديث.