السفير بسام راضي: توجيهات رئاسية مباشرة بتطوير العلاقات المصرية الإيطالية

أكد سفير مصر في روما بسام راضي، أنه تلقى توجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير العلاقات المصرية الإيطالية وتعزيز الشراكة بينهما في جميع المجالات على نحو يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين المصري والإيطالي، وبما يتسق مع تاريخ وعراقة حضارتهما العظيمة التي قدمت الكثير من الإسهامات الملهمة للعالم وللإنسانية جمعاء.

وقال «راضي»، في تصريحات صحفية عقب لقائه بالرئيس الإيطالي «سيرجيو ماتاريلا»، بالقصر الجمهوري بالعاصمة روما لتقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية، إن الرئيس الإيطالي طلب نقل تحياته للرئيس السيسي، معبراً عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر خلال السنوات الماضية وهي الدولة المحورية في منطقة المتوسط التي لها إسهامات هامة في إطار الأمن الإقليمي باسره.

زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة

وأعرب عن تطلعه للعمل المشترك مع الجانب الإيطالي لزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات في الفترة القادمة، ولكى تشهد العلاقات المصرية الإيطالية خلال لفترة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون في كافة المجالات بالصورة التي تتناسب مع الامكانات الواعدة لدى البلدين وعلاقاتهما التاريخية، بما في ذلك التنسيق السياسي المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية المطروحة، وشدد راضي على أهمية العلاقة بين مصر وإيطاليا كشريكتين أساسيتين بينهما مساحات كبيرة من المصالح المشتركة عبر ضفتي المتوسط ، خاصة في ظل بيئة دولية وإقليمية صعبة ودقيقة تتطلب من هذين الشريكين الفاعلين العمل والتنسيق المكثف.

العلاقات الثنائية

وعن موضوعات العلاقات الثنائية، أوضح بسام راضي أن مصر تتطلع لزيادة حجم الزخم المتبادل في إطار الشراكة الاقتصادية التقليدية بين الجانبين، خاصة بالنظر لما تنطوي عليه من فرص كبيرة تخدم مصالح الطرفين، وفي مجالات متعددة ذات أولوية تنموية كبيرة في الفترة القادمة كالطاقة والتحول الأخضر والتبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن الأمن الإقليمي والملفات السياسية، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية والملف الليبي.

وأضاف «راضي»، أن اللقاء تناول كذلك ملف الطاقة الذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين والتي تحرص مصر على استمرار التعاون فيه بالوتيرة المكثفة التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة إيني في مجال الغاز الطبيعي، خاصة في ضوء تحدي التعامل مع أزمة الطاقة العالمية، وهي كلها مسارات تعاون بناء تتسق مع رؤية مصر الطموحة وإمكاناتها الكبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الطاقة.