وزير الخارجية: مصر وجنوب السودان تتحملان مسؤولية خاصة لحل أزمة السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه سلم رئيس جنوب السودان، سالفا كير، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تركزت عن الوضع في السودان، واستمرار التنسيق بين الزعيمين بشأن التطورات في السودان، اتصالا بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيسين، بغرض تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير ممرات آمنة، ورعاية مصالح الشعب السوداني في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجنوب سوداني، في جوبا عاصمة جنوب السودان، أنّ مصر وجنوب السودان تتحملان مسؤولية خاصة لحل الأزمة في السودان، باعتبارهما شركاء رئيسيين للسودان، ولهما اتصال مباشر مع الأطراف كافة، ويعملان سويا من أجل استقرار السودان، والمنطقة بصفة عامة.

وتابع وزير الخارجية، أنّه تلقى رؤية الرئيس وتقييمه للأوضاع في السودان، والاتصالات التي أجراها مؤخرا مع السودان وقادة المنطقة.