شعبة الأسمنت: فصل الصيف ينعش المبيعات.. والنصر يسجل 1940 جنيها

قال أحمد شرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ أسعار الأسمنت تواصل استقرارها في الأسواق المصرية، في ظل أنّ الفترة الحالية خلال فصل الصيف، تشهد إقبالاً من جانب المواطنين على شراء الأسمنت، متوقعًا استمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

أسعار الأسمنت

وأوضح «شرين» أنّ سعر أسمنت المسلح يبلغ 1960 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 1940 جنيهًا، وأسمنت التعمير 1970 جنيهًا، بينما سجل سعر طن أسمنت المنيا 1980 جنيهًا، والمعلم 1860 جنيهًا.

وأضاف رئيس شعبة الأسمنت، أنّ سعر أسمنت وادي النيل يبلغ 1860 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 1960 جنيهًا، وأسمنت سيناء 42.5 سجل 1870 جنيهًا، في حين سجل أسمنت حلوان 2000 جنيه، والسهم 1780 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المصريين

وتابع «شرين» أنّ أسمنت العسكري سجل 1880 جنيهًا، وأسمنت السويدي 2060 جنيهًا، فيما بلغ سعر أسمنت المصريين 1770 جنيهًا، والبرج 1900 جنيهًا، والنهضة 1820 جنيهًا للطن.