كم خسر الذهب في 72 ساعة؟.. خسائر تتجاوز 100 جنيه للجرام

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 8-5-2023 في الصاغة للمرة الثانية، خلال منتصف التعاملات عن تعاملات الظهيرة، بقيمة 50 جنيهاً للجرام عيار 21، ليصبح بـ2530 جنيهًا، و58 جنيهًا لعيار 24 ، ليسجل الآن 2891 جنيهًا.

وبهذا التراجع، تكون أسعار الذهب قد سجلت انخفاضات خلال الـ72 ساعة الأخيرة، وحتى الآن، بمقدار 105 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، و131 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24.

سعر جرام الذهب حسب العيار

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الآن 2891 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

وسعر جرام الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا بـ 2530 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 بـ2169 جنيهًا، وسعر جرام عيار 14 بـ 1687 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ1446 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسعر جنيه الذهب اليوم بـ20240 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ 2021 دولارًا أمريكيا.

ويذكر أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت بنحو 70 جنيهًا، وبنسبة 4.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت.