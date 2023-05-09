سعر الأرز في التموين شهر مايو 2023.. يقل 8 جنيهات عن الحر بالأسواق

يقل سعر الأرز في التموين شهر مايو 2023 عن سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، بـ8 جنيهات في سعر الكيلو جرام، الذي تضخه وزارة التموين إلى منافذ بقالي التموين، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بالسعر المدعم.

سعر الأرز في التموين شهر مايو 2023

سعر الأرز في التموين عن شهر مايو 2023 لحاملي البطاقات عند 12.60 جنيه، فيما يبلغ سعر كيس الأرز المعبأ في المجمعات عند 20 جنيها للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، ويصل سعرالأرز الحر في الأسواق والسلاسل التجارية من 20 إلى 27 جنيها.

حصة بطاقة التموين من الأرز

حدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حصة بطاقة التموين من الأرز بصرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة، التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

وتضم قائمة السلع التموينية على عدد 31 سلعة مدعمة، وأسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.