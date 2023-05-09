تنزيل المواليد في التموين 2023.. خدمة متاحة لأبناء الأسر الأولى بالرعاية

حدّدت وزارة التموين، تنزيل المواليد في التموين 2023 للفئات الأولى بالرعاية فقط، ممن أعطى لهم القرار الوزاري الحق في إضافة أبنائهم على البطاقة، وهم أصحاب دعم تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

تنزيل المواليد في التموين 2023

وأكدت وزارة التموين أن تنزيل المواليد في التموين 2023، يتم للمواليد الأبناء الذين لا تقل أعمارهم عن 4 سنوات على أن يكونوا أبناء الفئات الأكثر احتياجا، إذ يتم فحص الطلبات خلال 21 يوما من تقديم الطلب إلى مكتب التموين، بعد تحويله إلى مديرية التموين، والتي تقوم بتجميع الطلبات وإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لبدء فحصها من قبل إدارة نظم المعلومات، للتأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتشمل شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين، عدة محددات من بينها التالي:

- ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

- أن تكون الأسرة المتقدمة من الأسر الأولى بالرعاية.

- أن يكون عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد حتى يتم استكمال البطاقة إلى 4 أفراد، تطبيقا للقرار الوزاري الخاص بالحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة وهم 4 أفراد فقط.

وتنوه وزارة التموين باستمرار إلى عدم توافر أية روابط إلكترونية لإضافة المواليد على بطاقة التموين سواء موقع دعم مصر الرقمي، أو بوابة مصر الرقمية، موضحة أن تقديم طلب إضافة المواليد لا يتوافر إلا من خلال مكاتب التموين فقط.