«اقتصادية قناة السويس» تستقبل وفد شركة هندوجا الهندية لبحث سبل التعاون

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه في إطار تعزيز سبل التعاون بين مصر والهند في جميع المجالات المختلفة وجذب الاستثمارات الهندية، استقبل ميناء شرق بورسعيد وفد شركة هندوجا العالمية، للتعرف على المنطقة عن كثب، وبحث الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك.

وزار الوفد مبنى المطور الصناعي ep، شركة بورسعيد للتنمية، واستمع لشرح تفصيلي عن المنطقة من معالجة وتجهيز الأراضي والبنية التحتية والمرافق ونسب التنفيذ، كما تم التطرق إلى مشروع NERIC الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية وموانئ والمشروعات المقامة والحوافز والامتيازات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.

تفقد نيرك للسكك الحديدية

وعقب قيام الوفد بجولة تفقدية لموقع شركة نيرك للسكك الحديدية المقام على مساحة 318 ألف متر مربع، والتي تم تأسيسها من مجموعة شركات من القطاع الخاص بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي باستثمارات تقدر بـ240 مليون دولار بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها، وتجديدها والعمل على توطين هذه الصناعة بمصر، تفقد الوفد الأعمال الإنشائية الجارية بالموقع، ثم أجرى جولة بحرية رافقهم خلالها القبطان علي عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، شاهدوا خلالها محطة الحاويات sct والأرصفة الجديدة والرصيف الغربي لمحطة تداول السيارات.

جذب الاستثمارات الهندية

وأعرب «ياش ساكار -YASH SACHAR»، نائب رئيس الشركة، عن سعادته بزيارة منطقة شرق بورسعيد واهتمامه بالتعرف على المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدا بالاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لفتح المجال أمام جذب الاستثمارات الهندية، وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للهند، مشبها التطور الذي تشهده مصر بالذي يحدث في الهند، لافتا أن الشركة تدرس التعاون المشترك مع شركة النصر لتصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد الواعدة.

الجدير بالذكر أن شركة هندوجا الهندية من الشركات الصناعية العالمية الرائدة في مجالات النقل وتصنيع السيارات والتمويل والبنوك والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والتطوير العقاري والرعاية الصحية.