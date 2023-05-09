النيابة تحقق في مشاجرة بين مالكي محلات بالبحر الأحمر لخلافات بينهما

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها الموسعة مع طرفي مشاجرة شخصين مالكي أحدى المحلات بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، بعد انتشار مقطع فيديو مصور مواقع التواصل الاجتماعي رصدته كاميرات المراقبة لحظة نشوب المشاجرة، وأمرت النيابة بحجزهما لمدة 24 ساعة لورود تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث مشاجرة بين اثنين من مالكي المحلات بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مالك محل مواد غذائية، وآخران، وطرف ثانٍ مالك محل منظفات وآخران، بدائرة القسم إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدى ما أدى إلى حدوث إصابة اثنين من الطرف الثانى بكدمات متفرقة بالجسم.

وضبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية.