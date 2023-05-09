كوريا الجنوبية ضيف شرف المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في «مهرجان الطفل»

حل المجلس الكوري لكتب اليافعين، ضيف شرف على المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ضمن الدورة الرابعة عشر من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تتواصل فعالياتها في مركز إكسبو الشارقة حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، احتفاءً بالثقافة الكورية، وتعزيزا للحوار الثقافي ومد جسور التعاون والتواصل مع ثقافات العالم المختلفة.

وجاءت الاستضافة ضمن مبادرة ضيف الشرف السنوية التي أطلقها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عام 2015 بهدف ترسيخ العلاقات مع فروع المجلس الدولي لكتب اليافعين، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب الإماراتيين الموهوبين للتواصل مع الخبراء الدوليين والاستفادة من تجاربهم الناجحة، إضافة إلى عرض تجارب الفروع الوطنية في إثراء ثقافة القراءة بين اليافعين.

وقام المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بالتعاون مع القنصلية الكورية في دبي، بتنظيم سلسلة من جلسات قرائية باللغة الكورية وورش عمل للفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى ورش الخط الكوري للضيف الشرف، في المركز الثقافي الكوري في كل من أبوظبي ودبي، إذ شهدت هذه الورش إقبالا لافتا من الأطفال واليافعين الذين أبدوا رغبتهم في التعرف أكثر على الثقافة والأدب الكوري.

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نسعى من خلال استضافة المجلس الكوري لكتب اليافعين إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الفروع الوطنية للمجلس الدولي لكتب اليافعين لتمكين الأطفال واليافعين من اكتشاف الروابط التي تجمع بين الثقافات، والتعرف على أبرز القصص الشعبية في الأدب العالمي، إذ تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز القراءة وزيادة التبادل الثقافي بين دول العالم».

وأضافت: «نجح برنامج ضيف الشرف بتعريف جمهور وزوار المعرض والمؤسسات الثقافية المحلية على أدب الأطفال واليافعين وأبرز الكُتّاب والنقاد والرسامين في كوريا الجنوبية، إضافة إلى توفير منصة لبحث سبل التعاون وإبرام الشراكات والاتفاقيات بين المجلس والهيئات والمؤسسات المشاركة وضيف الشرف، وتسليط الضوء على دور إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في تنشئة أجيال واعية ومثقفة وقادرة على صناعة التغيير وبناء المستقبل، وتطوير أدب الأطفال واليافعين على المستوى العالمي».

ومن جانبه، قال مون بيونغ جون، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تأتي مشاركة المجلس الكوري لكتب اليافعين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ضمن استضافة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين للمجلس، في إطار برنامج ضيف الشرف السنوي، لتشكل مساهمةً في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في مجال الارتقاء بكتب اليافعين وتبادل التجارب والخبرات لإثراء المحتوى المقدم لهذه الفئة من القراء الذين يشكلون أجيال المستقبل، فنحن نرى العديد من الفرص أمام المشاريع الإبداعية في المدن الكورية الجنوبية لترسيخ علاقات التعاون مع مؤسسات الشارقة ودراسة تجربتها الثقافية».

وشهد جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين المشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل جلسات سرد القصص باللغتين الكورية والإنجليزية إلى جانب جلسات الفنون والحرف اليدوية والخط الكوري، واستضاف عددا من اللقاءات المشتركة بين ضيف الشرف وبعض الهيئات والمؤسسات الثقافية المحلية، وهي هيئة الشارقة للكتاب، ومجموعة كلمات، وثقافة بلا حدود، ومؤسسة كلمات، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وبيت الحكمة.

وضم وفد ضيف الشرف كلا من ليم جيونغ جين، وهي كاتبة وأستاذة تمتد خبرتها لأكثر من ثلاثة عقود قدمت مساهمات كبيرة في الأدب الكوري، وكيم إينا سوجونج، وهي ناقدة وكاتبة ومترجمة لها إسهامات كبيرة في مؤلفات كتب الأطفال واليافعين والكتب المصورة، وكيم نامجونغ، وهو محرر وناشر ومؤسس شركة هانكوون بابليشينغ، وكيم سي هيون، وهو رسام مشهور بأعماله التي تصور الطبيعة تزيد خبرته عن 15 عاما.