محافظ كفر الشيخ: توزيع 54 ألفا و500 شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2000 شنطة من بين 65 ألف شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ من وزارة الأوقاف تُوزعها مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وصول 2000 شنطة من وزارة الأوقاف

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2000 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتُوزعها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

توزيع 54 ألفا و500 شنطة على الأسر المستحقة

جدير بالذكر، أنه تم توزيع 54 ألفا و500 شنطة على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من بين 65 ألف شنطة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.