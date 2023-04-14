محافظ كفر الشيخ: توزيع 28 ألفا و200 شنطة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2500 شنطة رمضانية، ضمن الدفعة الـ12، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ من وزارة الأوقاف توزعها مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وصول 2500 شنطة

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، ضمن الدفعة الـ12 من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزعها مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

توزيع 28 ألفا و200 شنطة رمضانية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 28 ألفا و200 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس السيسي ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.