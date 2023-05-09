رئيس الوزراء: مصر في طليعة الدول المكافحة للإرهاب والهجرة غير الشرعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت في طليعة الدول ذات الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والإسهام في دعم السلام والأمن الدوليين.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته على هامش توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، وعرضته فضائية إكسترا نيوز، أنه بالتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وأهدافها الـ 17 وكذلك رؤية مصر للتنمية المستدامة، والاستراتيجيات الوطنية التي أطقتها بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي

وتابع: «شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية، وتم تنفيذه بدعم من شركاء مصر في التنمية، وتضمن هذا البرنامج عدة تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا منها توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، الذي يقدم الدعم لملايين الأسر».

وواصل: «كما قامت الدولة بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض وأشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية».