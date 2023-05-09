القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهمة الفساد

ألقت القوات شبه العسكرية القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، بتهم فساد وجهها مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني، وهو وكالة لمكافحة الفساد.

وتم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خارج المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد وفقا لشبكة «بي بي سي».

وكان عمران خان يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد، والتي يقول إنها ذات دوافع سياسية، وأظهرت لقطات القوات شبه العسكرية في شركات الناقل المدرعة التي تحتجز «خان» بعد دخوله مجمع المحكمة ، قبل أن يقوده بعيدًا.

اتهامات لـ عمران خان بالفساد

وتوجه السلطات الباكستانية اتهامات لـ عمران خان ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء، فيما يتهم خان، السلطات الباكستانية بمحاولة اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال زعيم المعارضة الباكستاني عمران خان، في تصريحات سابقة، إن الشرطة تخرق القانون في محاولتها إلقاء القبض عليه.

وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقال خان البالغ من العمر 70 عاماً، عدة مرات، وحاولت قوات الأمن احتجازه في عدد من المناسبات السابقة في مكان إقامته في لاهور، ولكن تم حظره من قبل أنصاره.

خان يحظى بشعبية كبيرة

وكانت المعارضة الباكستانية حجبت الثقة عن عمران خان كرئيس للوزراء في أبريل الماضي، لكنه يستمر في الضغط على خليفته شهباز شريف من خلال تنظيم مظاهرات وخطابات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 2023.

يشار إلى أن عمران خان الذي أُطيح به في أبريل 2022 من خلال سحب الثقة لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، ومن المقرر إجراء الإنتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام.