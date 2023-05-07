رئيس الوزراء: الدول النامية الأكثر تأثرا بالعواقب السلبية للأزمات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدول النامية والأقل نموا هي الأكثر تأثرا من العواقب السلبية للأزمات الاقتصادية؛ إذ تواجه تلك الدول اليوم خاصة متوسطة الدخل تحديات غير مسبوقة في إيجاد سبل تمويل عادلة للاستثمار في تنمية قدراتها البشرية وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، أنه من الضروري صياغة خارطة طريق تطورها مجموعة البنك الدولي بشكل عادل ومتوازن من أجل معالجة حجم تحديات التنموية المتسارعة بشكل أفضل وأكثر تأثير، واستكشاف سبل تمويل دولية مبتكرة تساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدول النامية والأقل نموا ووضع تصور للنموذج التشغيلي الذي سيتم اتباعه في ظل محدودية الموارد مقارنة بحجم التحديات.

مصر تدعم الجهود المبذولة لتطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية

وأشار إلى أن مصر تدعم الجهود المبذولة لتطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يسهم في تحقيق الأهداف الثلاثة التي نصت عليها قمة شرم الشيخ للتنفيذ التي جرى إطلاقها في نوفمبر الماضي والخاص بزيادة حجم التمويل للدول النامية وتفسير النفاذ للتمويل وتبني أدوات ميسرة تتوافق مع ظروف الدول النامية مع الحفاظ على الهدف الأساسي للمؤسسات المتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.