مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الفصائل الفلسطينية تجمع على ضرورة الرد الموحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية

قالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من غزة، إن الفصائل الفلسطينية اجتمعت على ضرورة اتخاذ رد موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية، وأن هناك تواردًا للأنباء بإجلاء نحو 2000 مواطن فلسطيني من السكان المحيطين لقطاع غزة، كما يتم العمل على إجلاء 4500 مستوطن إسرائيلي.

إغلاقه للمجال الجوي في غزة

أضافت «منى» في رسالتها، أن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاقه للمجال الجوي في محيط قطاع غزة على بُعد 10 كيلومترات، موضحة أن هناك تزايدًا لحدة التوتر داخل الحكومة والشارع الإسرائيلي، بسبب تأخر رد الفصائل الفلسطينية المنتظر على عملية الاغتيال، التي تمت صباح اليوم.

محاولة العودة إلى تهدئة الأوضاع

كما تابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع الحكومة المصرية، لمحاولة العودة إلى تهدئة الأوضاع، لافتة إلى أن هناك شللًا كاملًا للحركة بقطاع غزة، إلى جانب إغلاق تام للمدارس والجامعات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

انفجاران في القطاع الساحلي في غزة

بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه قصف أهدافًا لحركة الجهاد الإسلامي بغزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وتحدث مسعفون عن إصابات، نتيجة دوي انفجارين في القطاع الساحلي المحاصر الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية أحدهما في مدينة غزة والآخر في رفح، بحسب وكالة «رويترز».