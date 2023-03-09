استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في «جنين»

أكدت مصادر فلسطينية، استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة «جبع»، جنوب محافظة جنين بالضفة الغربية، في وقت مبكر من صباح اليوم، ما يرفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري، إلى 77 شهيداً، منهم 13 طفلاً وسيدة.

اقتحام بلدة «جبع»

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة «جبع»، صباح الخميس، ونشرت عناصر القناصة على أسطح المنازل، فيما قامت قوة خاصة بإطلاق النار على سيارة من نوع «هيونداي»، في منطقة «الفوارة»، عند مدخل البلدة، ما أسفر عن استشهاد 3 شبان كانوا يستقلونها.

وأفادت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشهداء هم: «أحمد محمد فشافشة، وسفيان فاخوري، ونايف أحمد الطبش ملايشة»، كما أكد شهود عيان أن أعداد كبيرة من جنود جيش الاحتلال فرضوا حصاراً على منزل المواطن بهاء فايز سلاطمة، وسط إطلاق نار كثيف.

77 شهيداً خلال العام الجاري

ووفق بيانات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام 2023 الجاري، إلى 77 شهيداً، منهم 13 طفلاً وسيدة، ولفتت إلى أن محافظة جنين وحدها سجلت 30 شهيداً، و18 في نابلس، و7 في الخليل، و6 شهداء في القدس، و5 في محافظة أريحا والأغوار، و3 شهداء في قلقيلية، وشهيدين في محافظة رام الله والبيرة، و2 في محافظة بيت لحم، وشهيدين في قطاع غزة، وشهيد في كل من محافظتي طوباس وسلفيت.