رئيس الوزراء: الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتنا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحاور الرئيسية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها الفترة المقبلة، قائلا إن هذه المحاور تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للشراكة مع الأمم المتحدة من 2023 وحتى 2027، والبرامج القطرية للوكالات الأممية المتخصصة التي يجرى إعداداتها مع الجهات الوطنية المعنية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته على هامش توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، الذي عرضته فضائية إكسترا نيوز، أن أولى هذه المحاور تتمثل في الأهمية القصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، إذ تلتزم الحكومة بتحسين نوعية التعليم والتعلم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا.

وتابع: «ثانيا: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، وهو أمر بالغ الأهمية وتضعه الحكومة المصرية في مقدمة الأولويات من أجل خلق فرص العمل اللائقة وزيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد، لذلك نحن ملتزمون بيئات أعمالنا من خلال تبسيط الاستثمار والحد من البيروقراطية وتحقيق الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية».

التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحتية للدول

وواصل: «ثالثا: أثبتت النظريات والمبادئ الإنمائية على مر العصور أن التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحتية للدول كأساس تبنى عليه المسارات المختلفة، ويعد أمرا حيويا لتعزيز قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمارات والمشاركة في سلاسل الإمداد والتمويل والتجارة الإقليمية والدولية، لذلك أولى الرئيس السيسي اهتماما بالغا بتحديث شبكة النقل والمواصلات والطاقة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية الرقمية وتنويع مصادر الطاقة».

واستكمل: «رابعا: نعتبر شراكات مصر الدولية محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، ونقدر أهمية تعزيز تعاوننا مع الشركاء الدوليين في كل المجالات ذات الصلة، ونحن ممتنون للشراكة والتضامن اللذين تلقيناهما من شركائنا الدوليين لا سيما الأمم المتحدة».